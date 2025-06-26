Almanya'da İhracat Beklentileri Kötüleşiyor

Almanya'da İhracat Beklentileri Kötüleşiyor
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Almanya'da imalatçıların ihracat beklentileri, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının olumsuz etkisiyle haziran ayında kötüleşti. İfo Enstitüsü'nün verilerine göre, ihracat beklentileri endeksi düşüş gösterdi ve özellikle otomotiv sektöründe güven kaybı yaşandı.

BERLİN, 26 Haziran (Xinhua) -- Almanya'da imalatçıların ihracat beklentileri, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının kritik öneme sahip sektörlerdeki güveni olumsuz etkilemeye devam etmesiyle haziran ayında kötüleşti.

ifo Enstitüsü'nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre enstitünün İhracat Beklentileri endeksi, mayıstaki eksi 3,0 düzeyinden haziranda eksi 3,9 puana gerileyerek Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisinde yaşanan genel güven kaybını ortaya koydu.

Sektörel bazda en olumsuz tablo, giyim sektöründe görülürken, gıda-içecek, otomotiv ve metal ürünleri sektörlerinde de güven endeksi önemli ölçüde zayıfladı.

Alman sanayisinin temel taşı konumundaki otomotiv sektöründe ihracat beklentileri sürekli zayıflarken sektörün özellikle ticaret gerilimlerine maruziyeti sürüyor. ABD, Avrupa Birliği menşeli otomobillere ve yedek parçalara yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor.

İfo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "ABD'nin gümrük vergisi tehditleri sürüyor. AB ile ABD arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu belirsizlik, ihracatçıların beklentilerini düşürüyor" dedi.

Federal İstatistik Ofisi'nin son verilerine göre Almanya'nın ihracatı nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, ülkenin en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye yapılan sevkiyatlar yüzde 10,5 gibi keskin bir düşüş sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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