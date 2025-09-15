Almanya'da İç İstihbarat Teşkilatının Başkanı Türk Kökenden Sinan Selen Oldu

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına (BfV) Sinan Selen'in getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dobrindt, Sinan Selen ismini BfV çalışanlarına tebliği etti.

Bakan Dobrindt, Sinan Selen'in son derece deneyimli bir güvenlik uzmanı olarak BfV'nin başına geçeceğini belirterek, "Sinan Selen, suç ve terörle mücadele ile casusluk ve siber savunma alanlarında etkileyici bir uzmanlığa sahip. Selen'in teşkilatı ihtiyat ve kararlılıkla başarıyla geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BfV'nin 75 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kökenli kişi Başkanlık görevine getirilmiş oldu.

İstanbul'da 1972 yılında dünyaya gelen Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski Başkan Thomas Haldenwang, Kasım 2024'te milletvekili adayı olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti.

BfV'de 6 yıldır başkan yardımcısı olan Sinan Selen, meslektaşı Silke Willems ile kuruma vekaleten başkanlık ediyordu.