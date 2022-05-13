Almanya'da hükümet ortağı FDP'li milletvekillerinden 'Scholz'a tepki' iddiası

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Meclis Savunma Komisyonu'nda Ukrayna konusundaki sorulara net cevap vermemesinin, hükümet ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Savunma Komisyonu üyelerince tepkiyle karşılandığı ileri sürüldü.

Alman medyasındaki haberlerde, Komisyon'un FDP'li üyeleri, Scholz'un Komisyon'da sorulan sorulara net cevaplar vermemesine kızarak toplantıyı terk ettiği savunuldu.

Başbakan Scholz, Meclis Savunma Komisyonu'nda, Ukrayna savaşı ve hükümetin politikasıyla ilgili soruları yanıtlarken, küresel sorunlardan ve Çin'in dünyadaki rolünden bahsedince FDP'li komisyon üyelerinin kendileriyle "dalga geçildiği" gerekçesiyle salonu terk ettikleri iddia edildi.

Alman medyası, bu yaşananları "skandal" olarak nitelendirdi.

FDP Milletvekili Marco Faber, Twitter'dan yaptığı açıklamada, FDP'li üyelerin konuşmanın sonunda ayrıldıklarını, kendileriyle dalga geçildiği hissine kapılmadıklarını belirtti ancak haberleri kesin bir dille yalanlamadı.