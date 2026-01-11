Almanya'da bir kişi Gazze için sosyal medyada yaptığı yorum nedeniyle 6 bin avro para cezası aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de sosyal medyada Gazze ile ilgili bir paylaşımın altına Holokost'u (Yahudi soykırımı) küçümseyen bir yorum yaptığı gerekçesiyle bir kişi 6 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Tiergarten Mahkemesi, söz konusu kişiyi, Nazilerin suçlarını küçümseyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten suçlu buldu.

Kararda, 40 yaşındaki şahsın 29 Ekim 2023'te "Realitat İslam" (Gerçeklik İslam) adlı grubun "Gazze eşittir Auschwitz 2023" başlıklı paylaşımına yorum yaptığı ve bu yorumla Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla eş tuttuğu ifade edildi.

Duygusal olarak çalkantılı bir ruh hali içinde olduğunu söyleyen sanık, "Holokost'u küçümsemek asla niyetim değildi. Böyle anlaşıldığı için üzgünüm." ifadesini kullandı.

???????