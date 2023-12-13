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Almanya'da Hizbullah Üyesi Suriye'deki Suçlardan Dolayı Gözaltına Alındı

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Rhein-Neckar bölgesinde Hizbullah üyesi olduğu düşünülen bir kişi, geçmişte Suriye'de karıştığı bir dizi suçtan dolayı gözaltına alındı. Şüphelinin insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği şüphesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Rhein-Neckar bölgesinde Hizbullah üyesi olduğu düşünülen bir kişinin, geçmişte Suriye'de karıştığı bir dizi suçtan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Karlsruhe'deki Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğinden şüphelenilen söz konusu kişi hakkında kasımda yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Hizbullah üyesi olduğunun ve 2012, 2013 yıllarında Suriye'nin Busra Al Sham köyünde bazı suçlar işlediğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu suçlar arasında, bir eve saldırı düzenlenmesi, hırsızlık, onlarca evin ateşe verilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin vurularak öldürülmesinin de bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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