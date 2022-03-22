Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi
AA - Mesut Zeyrek - Güncel
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Havaalanından detaylar Havaalanı çalışanları ile röportaj Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından bugün bir günlük uyarı grevine gitti.
Havaalanından detaylar
Havaalanı çalışanları ile röportaj
Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından bugün bir günlük uyarı grevine gitti. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan çalışanlar, Düsseldorf havalimanında uyarı grevine katıldı.