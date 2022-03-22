Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi

Havaalanından detaylar

Havaalanı çalışanları ile röportaj

Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından bugün bir günlük uyarı grevine gitti. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan çalışanlar, Düsseldorf havalimanında uyarı grevine katıldı.