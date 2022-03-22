Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi - Haberler

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Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi

AA - Mesut Zeyrek - Güncel
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Havaalanından detaylar Havaalanı çalışanları ile röportaj Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından bugün bir günlük uyarı grevine gitti.

Havaalanından detaylar

Havaalanı çalışanları ile röportaj

Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından bugün bir günlük uyarı grevine gitti. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan çalışanlar, Düsseldorf havalimanında uyarı grevine katıldı.

Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi

Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi

Almanya'da havaalanlarındaki güvenlik görevlilerinin uyarı grevi

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Röportaj, Almanya, Güncel, Haberler

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