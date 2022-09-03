Almanya'da Harz Dağları'nda orman yangını çıktı Güncel Haberler Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Harz Dağları'nda orman yangını çıktığı bildirildi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Harz Dağları'nda orman yangını çıktığı bildirildi. Wernigerode Belediyesi Sözcüsü Ariane Hofmann basına yaptığı açıklamada, Harz'daki 1141 metre rakımlı Brocken Dağı zirvesinin altındaki bölgede orman yangını çıktığını, turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanların yoğun duman sebebiyle otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını belirtti. Yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Hofmann, zorlu arazi şartlarından dolayı itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarında sorunlar yaşadığını kaydetti. Hofmann, Saksonya-Anhalt eyaleti polisine ait bir helikopterin itfaiyeye destek verdiğini belirterek, Aşağı Saksonya'dan ve Federal Polis Teşkilatından birer yangın söndürme helikopterinin talep edildiği bilgisini paylaştı. Sözcü Hofmann, yangın çıkan bölgenin büyüklüğüne ilişkin henüz değerlendirme yapamayacağını kaydetti. 11 Ağustos'ta da Brocken Dağı eteklerinde yangın çıkmış, söndürme çalışmaları 3 gün sürmüştü. Güncel Kaynak: AA / Erbil Başay Toros Dağları Almanya Güncel Haberler

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