Almanya'da güvenlik birimlerinde çalışan 327 aşırılık yanlısı tespit edildi

Almanya'da 3 yıl içiresinde asker, polis ve istihbarat teşkilatları gibi güvenlik birimlerinde çalışan 327 aşırılık yanlısının belirlendiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Alman güvenlik birimlerinde aşırılık yanlılarına ilişkin hazırlanan raporu tanıttı.

Raporda, Haziran 2018'den Temmuz 2021'i kapsayan dönemde güvenlik birimlerinde aşırılık yanlısı oldukları şüphesiyle 860 çalışan hakkında inceleme yapıldığı belirtildi.

Bunların 327'sinde özgürlükçü demokratik temel düzene karşı olduklarına ilişkin gerçek ipuçlarının tespit edildiği aktarılan raporda, bunların 138'nin federal, 189'nun da eyaletlerdeki güvenlik birimlerinde çalıştıkları ifade edildi.

Raporda, bu kişilerin büyük bölümünün aşırı sağ yanlısı olduğuna işaret edildi.

Alman ordusunda 83, Federal Poliste 18, gümrük biriminde 4, Federal Kriminal Dairesinde (BKA) 4, Federal Mecliste polis biriminde, Anayasayı Koruma Teşkilatında ve Dış İstihbarat Teşkilatında da 1'er aşırı sağcının tespit edildiği bilgisi paylaşılan raporda, eyaletlerde de 177 aşırı sağ vakası olduğu kaydedildi.

Raporda, bu kişiler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı veya suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanı Faeser, kamuda çalışanların büyük bölümünün anayasaya bağlı olduğunu ifade ederek, ancak özellikle güvenlik birimlerinde aşırılık yanlılarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Belirlenen her vakanın kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Faeser, bu konuda tüm yasal olanakların kullanılmasını istedi.

Faeser, kamuda çalışan anayasa düşmanlarına karşı mevcut disiplin yasasıyla mücadele edilebileceğini, ancak davaların çok uzun sürdüğünü belirterek, aşırılık yanlılarının hızla kamu hizmetinden çıkarılması gerektiğini, bunun için bir yasa tasarısı hazırlanacağını duyurdu.

Faeser, "Demokratik hukuk devletimizin aşırı sağcılar tarafından içeriden sabote edilmesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang da aşırılık yanlılarının güvenlik birimlerinde yeri olmadığını vurgulayarak, "Bu tür olaylar, devletimize olan güveni sarsmaktadır ve özgürlükçü demokratik düzenin zemininde duran çalışanların yüzüne vurulan bir tokattır." dedi.