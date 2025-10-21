Haberler

Almanya'da Göç Politikası Tartışmaları Derinleşiyor

Güncelleme:
SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, Başbakan Friedrich Merz'in göçmenlerle ilgili sert söylemlerine tepki göstererek, sorunların kutuplaştırıcı bir şekilde genelleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Merz'in göç politikalarındaki ilerlemeye dair açıklamaları sonrası muhalefetten eleştiriler yükseldi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, Başbakan Friedrich Merz'in düzensiz göçmenlerin "şehir manzarasında sorun" olmaya devam ettiğine ilişkin ifadelerini sert dille eleştirdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile koalisyon ortağı olan SPD'nin Genel Sekreteri Klüssendorf, nTV televizyonunda katıldığı programda, "Her şeyi tek bir konuya, göç meselesine indirgemek ve birçok şeyi birbirine karıştırıp genelleme yapmak kutuplaştırır ve güveni zedeler." dedi

Almanya'da sorunlar olduğunu ve bunların tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Klüssendorf, "Açıkçası devletin zirvesinden beklentilerim çok daha yüksek." diye konuştu.

Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Merz, "Ancak elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanımız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeşiller ve Sol Parti bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
