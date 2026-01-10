Araştırma: Almanya'da her 5 kişiden biri ülkeden göç etmeyi düşünüyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, her 5 kişiden birinin ülkeden göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezinin (Dezim) 2024 ile 2025 arasında 2 bin 933 kişiyle yaptığı araştırmada, Almanya'da nüfusun yüzde 21'inin ülkeden göç etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Bu oranın göçmen kökenlilerde yüzde 34 olduğu bildirilen araştırmada, bu kişilerin çocuklarında ise bu oranın yüzde 37'ye çıktığı belirtildi.

Araştırmada, göçmen kökenli olmayan Almanların yüzde 17'si, eski Sovyetler Birliği'nden gelenlerin yüzde 31'i ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ülkelerden gelenlerin de yüzde 28'inin Almanya'yı terk etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Tüm gruplarda göç etme nedeni olarak en fazla "daha yüksek yaşam kalitesinin" gösterildiği vurgulanan araştırmada, göçmen kökenlilerde bunun yanında "ayrımcılık deneyimlerinin" de rol oynadığı bildirildi.

Araştırmada, Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden gelenlerin yüzde 25'inin, ülkeden göç etme düşüncelerinin nedeni olarak ayrımcılık deneyimlerini gösterdiği aktarıldı.

Katılımcıların somut göç planlarını nadir gerçekleştirdiğine işaret edilerek, araştırmaya katılanların yüzde 2'sinin bir yıl içinde gerçekten ülkeyi terk etmeyi planladığı belirtildi.

Dezim'de araştırma görevlisi olan Fabio Best, verilerin Almanya'yı terk etme isteğinin hala yüksek olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Özellikle göçmen kökenlilerde ve onların çocuklarında daha iyi yaşam koşulları arayışının yanında ayrımcılık algısı da önemli rol oynuyor." dedi.

Best, insanları uzun vadede ülkede tutmak için yaşam koşullarının tamamını kapsayan önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, ancak bu şekilde çeşitliliğin olduğu bir toplumda herkesin bir arada yaşamasının sağlanabileceğini kaydetti.