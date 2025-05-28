Almanya'da Gazze İçin Uluslararası Hukukun Korunması Çağrısı

Almanya'da, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Doktorlar, Cadus, Care Germany, Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundu.

İnsani Yardım kuruluşlarının temsilcileri, Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek, uluslararası hukukun korunması ve bölgeye daha fazla insani yardım girmesine izin verilmesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı binası önünde gösteri yaptı.

Göstericiler, uluslararası hukukun korunmasının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulamak için sembolik olarak uzun bir kırmızı kumaş ile üzerinde "Çocuklara karşı savaşı durdurun", "Uluslararası hukuku koruyun", "1 milyon çocuk açlık çekiyor ve travma geçiriyor, ateşkes şimdi", "Sağlık kurumlarını koruyun" ve "Sivilleri koruyun" yazan dövizler taşıdı.

Gazze'deki insani durumun korkunç olduğuna, gıda, temiz su, güvenli barınak ve yeterli tıbbi bakım malzemesi konusunda büyük kıtlık yaşandığına işaret eden göstericiler, Gazze'de insani yardımların Gaza Humanitarian Foundation (GHF) vasıtasıyla dağıtılmasından dolayı büyük endişe içinde olunduğunu belirtti.

Göstericiler, Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının istismar edilmemesini isteyerek, Alman hükümetinden, İsrail hükümetinin Gazze'deki bağımsız yardım kuruluşlarına yönelik engellemelerine son vermek için çaba sarf etmesini istedi.

"İnsani yardım Gazze'ye girmeli"

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Christian Kratzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun çizdiği kırmızı çizgiye saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "İnsani yardım Gazze'ye girmeli, hastanelere ve buradaki çalışanlara saldırılmamalı, siviller korunmalı ve uluslararası hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

Gazze'deki durumun kritik ve zor olduğunu aktaran Kratzer, "Meslektaşlarımız çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda yetersiz beslenen ve yeterli içme suyu olmadığı için ishal olan insanları görmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kratzer, daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, 1000 tırın Gazze'ye girmek için hazır bulunduğunu anlattı.

Gazze'de insani yardımların Gaza Humanitarian Foundation vasıtasıyla dağıtılmasını eleştiren Kratzer, insani yardımların bağımsız kuruluşlar tarafından dağıtılması ve insanlara bulundukları yerde ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

"İnsanlar gerçekten açlık riski altında"

"Care Germany" yardım kuruluşundan Anica Heinlein da, 19 aydan fazla bir zamandan beri ekiplerin yardım etmek için Gazze Şeridi'nde bulunduğunu belirterek, "Hala iki aydan fazla bir süredir Gazze'ye hiçbir mal ulaştıramadığımızdan etkileniyoruz. Yani durum pek değişmedi ve insanlar gerçekten açlık riski altında." ifadelerini kullandı.

Gazze'de herkesin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, dört kişiden birinin açlık çektiğini ve şu anda giren yardımların insanlar için yeterli olmadığını vurgulayan Heinlein, "(Gazze) Çevredeki depolarda 2,5 milyon avro değerinde mal var. İzin verilirse bugün dağıtıma başlayabiliriz yani sadece onaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Heinlein, Gazze'nin şu anda dünya çapında en fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğü çatışma bölgesi olduğunu belirterek, "Gazze Şeridi'nde hiç kimse güvende değil. Biz de ortak kuruluşlarımıza bağlı meslektaşlarımızı kaybettik." dedi.