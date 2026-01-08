Haberler

Almanya'da evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Albstadt kentinde meydana gelen gaz patlamasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki evlerde hasar oluştu ve etkilenenlere psikolojik destek veriliyor.

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Albstadt kenti yakınlarında bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Reutlingen polisine dayandırdığı haberde, Tailfingen kasabasındaki bir evde sabah saatlerinde gaz patlaması meydana geldiği belirtildi.

Haberde, patlama sonucu evin yıkıldığı, yapılan aramaların ardından enkazdan aynı aileden 30 ve 33 yaşlarında iki kişi ile 6 yaşındaki bir çocuğun cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

Patlama sonucu çevredeki birçok evin de ağır hasar gördüğü bildirilen haberde, bu evlerin tahliye edildiği ve olaydan etkilenenlerin psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Haberde, olay yeri çevresinin geniş çaplı kapatıldığı, patlama sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı