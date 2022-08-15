Almanya'da gaz faturaları daha da artacak

Almanya'da gaz fiyatlarına Ekim ayından itibaren kilovatsaat başına 2,4 cent katkı payı eklenecek. Bu, dört kişilik bir ailenin yıllık ısınma masrafının yaklaşık 480 euro artması anlamına geliyor. Almanya'da tüketicilerin kullandığı gaz fiyatlarına ithalatçıların yükünün hafifletilmesi amacıyla uygulanacak katkı payı miktarı belli oldu.

Almanya'daki gaz piyasasını yöneten Trading Hub Europe kuruluşu, kilovatsaat başına getirilen katkı payının 2,419 cent olacağını duyurdu. Bu, dört kişilik bir ailenin ısınma masrafının yılda yaklaşık 480 euro artması anlamına geliyor.

Alman hükümetinin azalan Rus tedariki nedeniyle artan fiyatlarla mücadele eden gaz ithalatçılarına destek amacıyla getirdiği katkı payı uygulaması, Ekim 2022'den Nisan 2024'e kadar yürürlükte olacak.

Hem hane halkı hem de sanayi tüketicileri açısından gaz kıtlığı yaşanmaması için çözüm arayışında olan hükümet, Rusya dışındaki tedarikçilere yönelen ithalatçıların artan maliyetlerinin yüzde 90'ını paylaşmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Alman hükümet sözcüsü, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, açıklanan katkı payının, hükümetin beklentisiyle paralel olduğunu belirtti.

Enflasyona etkisi

Hane halkının enerji faturalarına yansıyacak bu artışın, Temmuz'da yüzde 7,5 olarak açıklanan enflasyonu da yukarı çekmesi bekleniyor. Reuters'a konuşan Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Krämer, getirilen katkı payının enflasyon oranında yaklaşık bir puanlık artışa neden olmasını beklediğini söyledi.

Heinrich Heine Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jens Südekum enflasyonun sonbaharda çift haneli sayılara ulaşabileceğini belirterek düşük ve orta gelirli insanlara yönelik yeni ekonomik destek paketleri çıkarılması için çağrıda bulundu. Südekum, "Devlet yüksek enerji fiyatlarının yükünü herkes için hafifletemez. Bu imkansız. Ama en gerekli kesimlere yönelik destek sağlayabilir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen Cuma yaptığı açıklamada, yeni bir yardım paketi çıkarılacağına dair söz vermişti. Açıklanan katkı payının ardından bu sözü yineleyen Ekonomi Bakanı Robert Habeck de söz konusu önlemlerin yolda olduğunu açıkladı.

Getirilen katkı payının, tüketiciyi fiyat artışlarından koruyan düzenlemelerin etkisiyle Kasım ya da Aralık ayına kadar gaz faturalarına yansıması beklenmiyor.