Almanya'nın Köln kentinde polisin gösteri yasağını kaldırmasıyla Filistinliler ile İsrailliler, Heumarkt Meydanı'nın farklı köşelerinde miting yaptı.

Almanya'da Filistinli ve İsrailliler barikatla ayrılan meydanda mitingler düzenledi

Almanya'nın Köln kentinde polisin gösteri yasağını kaldırmasıyla Filistinliler ile İsrailliler, Heumarkt Meydanı'nın farklı köşelerinde miting yaptı.

İzin alınmasına rağmen Köln polisi Filistinlilerin "İşgal altındaki Filistin" mitingini güvenlik gerekçesiyle yasaklarken, İsraillilerin "İsrail nefretine ve Yahudi karşıtlığına karşı durma" gösterisine izin verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye polis izin verdi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteriye Türkler ve diğer Müslüman ülke vatandaşları da destek verdi.

Konuşmalarda, Filistin halkının kendi vatanlarında yıllardır uğradıkları zulüm ve akıttıkları gözyaşı anlatıldı.

Polisin barikatla böldüğü meydanın diğer tarafında İsrail destekçileri miting düzenledi.

Polisin geniş güvenlik aldığı mitinglere katılanlar, konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.