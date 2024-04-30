Almanya'da Filistinli Öğrencilere Özür Dileme Skandalı

Almanya'da Magdeburg Otto von Guericke Üniversitesi Rektörü Jens Strackeljan, 14 Filistinli öğrencinin uyruğuyla ilgili yollanan e-posta nedeniyle öğrencilerden özür diledi.

Strackeljan, üniversitenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere gönderilen e-postadaki bildirimin gereksiz olduğunun ortaya çıktığını ve uygulanmayacağını belirterek, "İlgili öğrenciler derhal bilgilendirilecektir. Magdeburg Üniversitesi, yanlış bilgilendirme nedeniyle öğrencilerden içtenlikle özür diler." ifadelerini kullandı.

26 Nisan'da öğrencilere uyruk olarak "Filistin Toprakları" yazan 14 öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gönderilen e-postada, Yüksek Öğrenim İstatistik Yasası'nda (HStatG) yapılan değişiklik nedeniyle "Filistin Toprakları"nın artık uyruk olarak kullanılamayacağı bunun yerine uyruk bölümüne "vatansız" bilgisinin girilmesinin gerektiği bildirilmişti.

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından üniversite yönetimi, geri adım atmak zorunda kaldı.

Kendisine e-posta gelen ve ismini vermeyen bir Filistinli öğrenci, X sosyal medya platformunda, "Talia Jane" adlı kullanıcıya yaptığı açıklamada, bu olayı "utanç verici" olarak niteleyerek, onur kırıcı bir davranış olarak gördüğünü ifade etti.