Üye Girişi
Haberler

Almanya'da Filistin Yanlısı Göstericiler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Almanya'da Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için toplandı. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak, Gazze'deki soykırımı durdurmayı ve insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını talep etti.

Almanya'da Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Aralarında çok sayıda Alman'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, başkent Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi için toplandı.

Göstericiler, "İsrail terör devletidir", "Çocuk katli cinayettir", "Filistin'e özgürlük", " Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Çocuklardan oluşan bir grup, Gazze'de ölen çocukların durumuna dikkati çekmek için kısa bir gösteri sundu.

Bazı çocuklar, gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak Gazze'deki yaşıtlarına barış ve huzur diledi.

Daha sonra Schlossplatz Meydanı'na yürüyen göstericiler, Filistin bayraklarıyla "Masum insanları öldürmeyi durdurun", "Başbakan Scholz, Dışişleri Bakanı Baerbock ne zaman kana doyacaksınız?", "Alman politikacılar Filistin'e sessiz, sağır ve kör", " Gazze'de işgale son verin" ve "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan David Kusel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin " Gazze'de devam eden soykırımının" kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi.

Gazze'nin bombalanmasını ve çocukların öldürülmesini "korkunç" olarak niteleyen Kusel, "Geceleri enkazda yatan ve yavaş yavaş ölen insanları hayal ederek zorlukla uyuyabiliyorum. İstatistiklerde hala görünmeyen sayısız ölü var." dedi.

Gazze'de hayatın harap olduğunu vurgulayan Kusel, "Bu korkunç bir şey. Ben şahsen bunu sanki Batı medeniyetinin sonuymuş gibi görüyorum. Batılı devletlerin, ilk olarak ABD'nin, ama özellikle de Almanya'nın yaptıkları inanılmaz. Olmasına izin verdikleri şey karşısında nutkum tutuldu." diye konuştu.

Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını istediğini dile getiren Kusel, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerin ulaştırılması, ardından da Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün sağlanması gerektiğini belirtti.

Kusel, İsrail'in yasa dışı yerleşimci politikasının iki devletli çözüme izin vermediğini vurguladı.

"İsrail açısından tek çözümün Filistinlilerin yok edilmesi olduğunu" ifade eden Kusel, "Bu inanılmaz bir vahşettir. Kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor ama bu korkunç bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Almanya İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title