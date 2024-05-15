Almanya'da Filistin Konferansı'na katılmaya izin verilmeyen cerrahın davası sonuçlandı

Almanya'da mahkeme, başkent Berlin'de 14 Nisan'da düzenlenen "Filistin Konferansı"na Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte'nin katılmasına izin vermeyen polisin, yasa dışı hareket ettiğine karar verdi.

Potsdam İdare Mahkemesi, Almanya tarafından Ebu Sitte'nin ülkeye girmesine yönelik uygulanan tedbirin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz rektörü Ebu Sitte'ye yönelik iddiaların yeterince ciddi olmadığı, kendisinin Filistin toprakları da dahil acil yardım görevleri için sık sık seyahat ettiği belirtildi.

Potsdam İdare Mahkemesi kararında, Ebu Sitte'nin internet paylaşımlarında Hamas propagandası yaptığının iddia edildiği ancak bu suçların ispatlanması halinde bile bunun ülkeye giriş yasağını haklı çıkaracak kadar "ciddi suç" olmadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.