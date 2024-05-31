Almanya'da Filistin eylemine müdahale eden 2 polis hakkında soruşturma açıldı

Almanya'da, Humboldt Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilere müdahale eden iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin'e destek vermek için eylem yaptığı Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi binasının 23 Mayıs'ta boşaltılması sırasında görev yapan iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında iki polis "adam yaralamakla" suçlanıyor.

Bir polisin, Berliner Zeitung gazetesinde çalışan ve görüntü çeken bir gazeteciyi darbettiği ve kelepçe taktığı iddia edildi. Diğer polis hakkındaki soruşmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Devam eden incelemeler sırasında başka polisler hakkında da soruşturma başlatılabileceği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden ve Filistin'e destek veren öğrenciler 22-23 Mayıs'ta Humboldt Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesi binasında eylem yapmıştı.

Polis eyleme müdahale ederek binayı boşaltmış ve 170 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Eylemciler, polislerin kendilerine kötü davrandığını ileri sürmüştü.???????