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Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisinde Protestocu Pasaportunu Yırttı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kişi, hükümetin Filistin politikasını protesto etmek amacıyla Alman pasaportunu yırttı. Sosyal medyada ise protestocuya destek ve eleştiri mesajları yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kişi, hükümetin Filistin politikasını protesto etmek amacıyla Alman pasaportunu yırttı.

X sosyal medya platformundaki görüntülerde "Alman olmaktan utanıyorum" diyen kişinin pasaportunu yırtarak yere attığı görülüyor.

Protestocu Alman'ın, "İsrail ordusunun Filistin topraklarını ve halkını parçaladığı gibi, ben de sizinle dayanışma içinde bu pasaportu yırtmaya karar verdim." ifadelerini kullandığı ve ardından da "Filistin'e özgürlük" sloganı attığı duyuluyor.

Sosyal medyadaki yorumlarda bazı kullanıcılar protestocuya destek verirken bazıları ise eleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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