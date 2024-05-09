Almanya'da Filistin Destekçileri Şarlman Ödülü'nü Protesto Etti

Almanya'nın Aachen kentinde Filistin destekçileri, Uluslararası Şarlman Ödülü'nün (Karlspreis) bu yıl Avrupa Hahamlar Konferansı Başkanı Pinchas Goldschmidt'e verilmesini protesto etti.

Aachen Belediyesi'nde düzenlenen ödül töreni sırasında Theatreplatz'da toplanan yaklaşık 130 kişi, "Filistin'in sesi de duyulmalı" sloganı atarak gösteride Şarlman Ödül Komitesinin aldığı kararı eleştirdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla gösteriye katılanlar, attıkları sloganlarla İsrail'den Filistin halkına uyguladığı zulme son vermesini istedi.

Polis, gösterilerin barışçıl geçtiğini ve herhangi bir taşkınlık yaşanmadığını açıkladı.

Ödül töreninde Avrupa Hahamlar Konferansı Başkanı Goldschmidt, ödülü Şarlman Ödül Komitesi Başkanı Jürgen Linden ile Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen'in elinden aldı.

Şarlman Ödülü, geçen yıl, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna halkına verilmişti.