Almanya'da Filistin Destek Gösterisinde Sol Parti Milletvekili Gözaltına Alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Cem İnce'nin polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis beni gösteriden yüzüme defalarca vurarak zorla çıkardı, oysa ben parlamento gözlemcisi olduğumu açıkça belirtmiştim ve bunu defalarca haykırmıştım." ifadesini kullandı.

Polisin, kafasına ve yüzüne şiddetle vurarak ekip aracına götürdüğünü belirten İnce, "Tabii ki beni hemen serbest bırakmak zorunda kaldılar, bu da diğerlerine tanınmayan bir ayrıcalık. Söz konusu polis memuruna karşı şikayette bulunduk. Asla pes etmeyeceğiz ve her zaman devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Berlin polisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Filistin'e destek gösterisinde 30 kişinin gözaltına alındığı ve 28 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Paylaşımda, milletvekilinin gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Berlin'deki Alexander Meydanı'nda 7 Ekim'de yapılan Filistin'e destek gösterisine katılan Sol Partili Milletvekili Lea Reisner de polis ile göstericiler arasındaki gerginliği azaltmaya çalıştığı sırada polisin yumruklu saldırısına uğramıştı.