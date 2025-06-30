Almanya'da Federal Meclis Seçim Komisyonu'na Yeni Başkanlar Seçildi

Almanya'da Federal Meclis Seçim İnceleme, Dokunulmazlık ve İçtüzük Komisyonu'nun başkanlığına Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Macit?Karaahmetoğlu, başkanvekilliğine ise Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekili Tijen Ataoğlu seçildi.

Karaahmetoğlu ve Ataoğlu yapılan oylamada komisyon üyelerinin büyük çoğunluğunun oyunu alarak başkan ve başkanvekilliği görevine getirildi.

Macit Karaahmetoğlu, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görev, benim için büyük bir sorumluluk. Bu süreçte amacımız, milletvekillerinin dokunulmazlık süreçlerini adil ve titiz bir şekilde yürütmek, seçim sonuçlarının hukuka uygun olduğu konusunda vatandaşımızın güvenini pekiştirmek." ifadesini kullandı.

Görevdeki önceliklerinin parlamenter demokrasinin işleyişini geliştirmek ve hukuk devleti ilkesine zarar gelmesini önlemek olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Bu sorumluluğa layık olmak adına tüm deneyimim ve inancımla çalışacağım." dedi.

Bu yasama döneminde CDU'dan ilk kez meclise seçilen Tijen Ataoğlu da başkanvekili oldu.

Milletvekili seçilmeden önce hakimlik yapan Ataoğlu da şunları söyledi:

"Benim için hem büyük bir sorumluluk hem de gurur kaynağı. Bu komisyon, yalnızca teknik bir denetim organı değil, demokrasimizin işlerliğini, şeffaflığını ve hukuki temellerini koruyan hayati bir yapıdır. Anayasa'ya bağlılık, adil temsil ve Meclis'in saygınlığı hepimizin ortak görevidir."