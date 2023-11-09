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Almanya'da Ev Bahçesine Düşen Gök Taşına 400 Bin Avro Değer Biçildi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan Mahmut Şahin'in evinin bahçesine düşen gök taşına yaklaşık 400 bin avro değer biçildi. Gök taşının 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edildi ve koleksiyoncular tarafından 200 bin avroya kadar teklifler sunuldu. Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği belirtildi.