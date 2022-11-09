Almanya'da eski siyasetçi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda öldü

Almanya'da eski Yeşiller Partili siyasetçi Werner Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlik sırasında hayatını kaybetti.

Almanya'da eski Yeşiller Partili siyasetçi Werner Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlik sırasında hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 72 yaşındaki Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki etkinlikte konuşma yapacağı sırada rahatsızlanıp salondan çıktı ve daha sonra yere yığıldı. Schulz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Schulz'un hayatını kaybettiği ve etkinliğin sonlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Steinmeier, Schulz'un eşi Monika Schulz'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "Bugün evimizde trajik bir şekilde yaşamını yitiren eşinizin ani ölüm haberi beni derinden sarstı ve üzdü." ifadelerini kullandı.

Eski Doğu Almanya'da (DDR) Zwickau kentinde 1950'de doğan Schulz, 1990-2005 yıllarında Federal Meclis, 2009-2014 yıllarında da Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

DDR döneminde çeşitli muhalif gruplarda çalışmalar yürüten Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıl dönümü ve Nazı Almanyasında 9 Kasım 1938'de Yahudilere yönelik yapılan şiddet olaylarını anma vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapması öngörülüyordu.