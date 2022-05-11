Almanya'da enflasyonun düşmesi beklenmiyor

Almanya Merkez Bankası ve Federal İstatistik Dairesi Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 7 civarında olmasını bekliyor.Almanya Merkez Bankası ve Federal İstatistik Dairesi bu yıla dair enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre enflasyonun yaklaşık yüzde 7 ya da üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı Joachim Nagel Berlin'de yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artış sebebiyleEuro Bölgesi'nde enflasyonun hiç olmadığı kadar yükseldiğini hatırlattı. Nagel, "Merkez Bankası Almanya'da enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 7'ye ulaşacağını tahmin ediyor" dedi.

Avrupa'da Euro para birimini kullanan 19 ülkeden oluşan "Euro Bölgesi"nde enflasyon Nisan ayında yüzde 7,5 ile, bu alanda istatistik çalışmasına başlanılan 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi de Almanya'da enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmesini beklemiyor. Daire'nin tahminlerine göre enflasyon yüzde 7'nin üzerinde seyredecek.

Münih merkezli Alman Ekonomi ve Araştırma Enstitüsü (ifo) yöneticilerinden Timo Wollmershaeuser de yaptığı açıklamada, "Almanya'da enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 7'nin üzerinde olacak" diye konuştu.

En fazla artış enerji fiyatlarında

Son aylarda en fazla artış enerji fiyatlarında oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş enerji fiyatlarındaki artışı hızlandırdı. Çin'in bazı bölgelerinde koronavirüs nedeniyle kapanma kararı alınmasıyla tedarik zincirindeki aksamanın da fiyat artışısını tetiklediği belirtiliyor.

Almanya'da Nisan ayında enerji fiyatları geçen yıl aynı döneme göre (2021 Nisan) yüzde 35,3 arttı. Akaryakıt geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5, doğal gaz ise yüzde 47,5 zamlandı.

Gıda fiyatlarındaki ortalama artış ise yüzde 8,6 oldu. En çok zam yüzde 27,3 ile yemeklik katı ve sıvı yağa geldi. Bunu yüzde 11,8'lik fiyat artışıyla et takip etti. Bunun yanı sıra otomobil fiyatları yüzde 8,9 zamlandı. Alman hükümeti tüketicilerin alım gücünün düşmesi sebebiyle özellikle düşük gelirli vatandaşlara yardım için iki milyar euroluk bir paket hazırlandığını duyurdu.

Ekonomistlere göre tüketiciler enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek seyretmesine hazırlıklı olmalı. Birçok şirketin artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle ürünlere zam yapması bekleniyor.

Enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşmıştı. Mart ayında ise enflasyon yüzde 7,3 olarak açıklanmıştı. Almanya'da enflasyon son olarak 1981 yılında İran ve Irak arasındaki Körfez Savaşı nedeniyle bu denli yükselmişti. Almanya'da enflasyon 2021 yılında yüzde 3,1'di.

dpa, DW / HT,EC

Deutsche Welle / Güncel