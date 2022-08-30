Almanya'da enflasyon yüzde 8'e yaklaştı

Almanya'da Ağustos ayında enflasyon yüzde 7,9'a yükseldi. Bu oranın sonbaharda çift haneli rakamlara ulaşmasından endişe ediliyor. Almanya'da geçici indirimli toplu taşıma bileti uygulaması ve akaryakıt indirimlerinin süresi henüz dolmadan enflasyon yeniden yükselişe geçti. Federal İstatistik Dairesi, enflasyonun Ağustos ayında ekonomistlerin yüzde 7,8'lik beklentisini geride bırakarak yüzde 7,9'a ulaştığını açıkladı.

Almanya, Mayıs ayında da yüzde 7,9 ile son 48 yılın en yüksek enflasyon oranını görmüştü. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirimler ve ilk etapta üç aylığına Almanya çapında devreye sokulan 9 euroluk toplu taşıma bileti uygulaması, Haziran ayında bu oranı yüzde 7,6'ya, Temmuz'da da yüzde 7,5'e düşürmüştü. Uzmanlar, bu iki uygulamanın da Ağustos ayı sonunda son bulmasının ardından sonbaharda enflasyonun yüzde 9'a çıkabileceği, hatta çift haneli rakamlara ulaşarak son 70 yılın zirvesini görebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzun süredir en astronomik artışların görüldüğü alan enerji. Enerji fiyatlarında Ağustos ayında da yüzde 35,6'lık artışla neredeyse Temmuz ayındaki kadar artış gözlendi. Gıda fiyatları ise 2021 yılının Ağustos ayına göre yüzde 16,6'lık bir artış görürken, hizmet fiyatları yüzde 2,2 oranında arttı.

Fiyatlar daha da artacak

Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) anketi, firmaların fiyatları daha da yukarı çekmeyi planladığını ortaya koydu. Enstitünün 9 bin firmayla yaptığı ankete göre, her iki firmadan birinin önümüzdeki üç ay içinde fiyatları artıracağına işaret edildi.

Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle geçen Mayıs ayında yüzde 7,9 ile son 48 yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7,5 olarak açıklanmış, Almanya Merkez Bankası, 2023 yılı için enflasyon tahminini yüzde 6'ya yükseltmişti.