Almanya'da enflasyon yavaşladı

Almanya'da enflasyon Haziran ayında hafif düşüş gösterdi. Haziran'da enflasyon yüzde 7,6 olarak açıklandı. Almanya'da tüketici fiyatları, Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 arttı.

Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, gıda fiyatlarındaki artış yıllık bazda yüzde 12,7 oldu. Mayıs'ta bu oran yüzde 11,1'di.

Hizmet sektöründeki fiyatlarsa Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 arttı. Geçen ay bu oran yüzde 2,9'du.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 38 olarak açıklandı. Enerji fiyatları, Mayıs'ta yüzde 38,3 artmıştı.

Reuters haber ajansının ekonomistlerden tahminler alarak gerçekleştirdiği anket, enflasyonun yüzde 8 olacağını öngörüyordu.

Rekor seviyeler

Destatis, Almanya'da enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 7,9 olduğunu duyurmuştu. Bu, Almanya'da petrol krizinin etkisindeki 1973-1974 kışından beri karşılaşılan en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da enflasyon önce pandemi nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısının, ardından da Ukrayna savaşının etkisiyle yükselmişti.

Almanya'da enflasyonun Haziran'da hafif de olsa düşüş göstermesinde, benzin ve ısınma amaçlı yakıt fiyatlarındaki indirimin ve 9 euroluk tren bileti uygulamasının etkisinin olduğu düşünülüyor.

Almanya'da geçen Nisan ayında enflasyon yüzde 7,4'tü.

Almanya'da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında, çalışanlara vergiden muaf, tek seferlik bir ödeme yapılması için çalışmalara başlandı.

Deutsche Welle / Güncel