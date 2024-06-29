Almanya'da Elektrikli Araçlara Uygulanan Gümrük Tarifeleri Eleştiriliyor

KONUM: Berlin

1. Almanya'da sokak ve araçların çeşitli görüntüleri

Almanya Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Derneği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann Xinhua'ya kısa süre önce verdiği röportajda, yeni gümrük tarifeleri belirlemek ve korumacılığa yönelmenin yanlış zamanda yanlış sinyaller gönderilmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu, Temmuz ayı başından itibaren Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan geçici ek gümrük vergisi uygulanmasını önermişti.

"Son yıllarda elektrikli ulaşıma getirilen gümrük tarifelerine, cezalandırıcı tedbirlere ve korumacı politikalara karşı çıkıyoruz.

Rekabetin herkes için iyi olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve elektrikli ulaşıma geçiş için ise rekabet kesinlikle gerekli. Bu sayede, karbondioksit oranını azaltarak iklim hedeflerimize ulaşmamız sağlanacak ve tüketicilerin elektrikli araçlara geçişi kolaylaşacaktır. Yine de bunun, yani AB'nin Çin elektrikli araçlarına uyguladığı gümrük tarifelerinin şu an itibariyle yanlış bir sinyal olduğunu düşünüyoruz.

Bu geçişi hızlandırmamız gerek. Sokaktaki modellerde çeşitliliği sağlamalıyız. Tüketici daha avantajlı fiyatlara ulaşabilmeli. Rekabet ve Çin'den gelecek daha fazla seçeneğin bunu daha hızlı başarmamıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

Biz refahını ihracattan elde etmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla serbest ticarete inanıyoruz. Ticarette denge ve adalete de inanıyoruz. Bence bu konularda dengeye ulaşmak için sık sık yapıcı bir diyaloğa girmeliyiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor. (XHTV)