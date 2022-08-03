Almanya'da Elektrik Tasarrufu İçin Simge Yapılarda Gece Aydınlatması Azaltıldı BERLİN, 3 Ağustos (Xinhua) -- 1 Ağustos 2022'de çekilen fotoğrafta, Almanya'nın Hannover kentindeki belediye binasının gece manzarası görülüyor. BERLİN, 3 Ağustos (Xinhua) -- 1 Ağustos 2022'de çekilen fotoğrafta, Almanya'nın Hannover kentindeki belediye binasının gece manzarası görülüyor. Almanya genelindeki bazı simge yapılarda elektrik tasarrufu için gece aydınlatması azaltıldı. (Fotoğraf: Joachim Sielski/Xinhua) Xinhua / Güncel Hannover Almanya Güncel Haberler

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