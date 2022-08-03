Almanya'da Elektrik Tasarrufu İçin Simge Yapılarda Gece Aydınlatması Azaltıldı - Haberler

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Almanya'da Elektrik Tasarrufu İçin Simge Yapılarda Gece Aydınlatması Azaltıldı

Almanya'da Elektrik Tasarrufu İçin Simge Yapılarda Gece Aydınlatması Azaltıldı

BERLİN, 3 Ağustos (Xinhua) -- 1 Ağustos 2022'de çekilen fotoğrafta, Almanya'nın Hannover kentindeki belediye binasının gece manzarası görülüyor.

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BERLİN, 3 Ağustos (Xinhua) -- 1 Ağustos 2022'de çekilen fotoğrafta, Almanya'nın Hannover kentindeki belediye binasının gece manzarası görülüyor.

Almanya genelindeki bazı simge yapılarda elektrik tasarrufu için gece aydınlatması azaltıldı. (Fotoğraf: Joachim Sielski/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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