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Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı

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Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı

Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bavyera Kızılhaç Teşkilatının açıklamasına göre, Legoland eğlence parkında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden 15'i hastanelere kaldırıldı.

İstasyon alanında meydana gelen kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

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