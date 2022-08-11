Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Bavyera Kızılhaç Teşkilatının açıklamasına göre, Legoland eğlence parkında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden 15'i hastanelere kaldırıldı. İstasyon alanında meydana gelen kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Güncel AA / Mesut Zeyrek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.