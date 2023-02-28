Almanya'da Ece Sarıgül'ün katil zanlısının esas hedefinin yabancılar dairesi çalışanları olduğu iddiası Güncel Haberler Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de 5 Aralık 2022'de öldürülen Ece Sarıgül'ün katil zanlısının esas hedefinin yabancılar dairesi çalışanları olduğu iddia edildi. Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de 5 Aralık 2022'de öldürülen Ece Sarıgül'ün katil zanlısının esas hedefinin yabancılar dairesi çalışanları olduğu iddia edildi. Ulm Savcılığı Ece Sarıgül'ün katil zanlısı Mikael Efrem Haile hakkındaki iddianameyi tamamladı. İddianameye göre, Eritreli sığınmacı Mikael Efrem Haile, yabancılar dairesindeki çalışanları kimlik belgesi düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktı ve yolda karşılaştığı Ece ile arkadaşı Nerea M'ye bıçağı gördükleri zannıyla saldırdı. Zanlının polise haber verebilecekleri düşüncesiyle yanlarına giderek kızlara saldırdığı ve Ece'nin aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği, Nerea M'nin ise kaçmayı başardığı aktarıldı. 27 yaşındaki saldırganın 14 yaşındaki Ece'yi öldürdüğünü kabul ederken, 13 yaşındaki Nerea M'yi ise hatırlayamadığı belirtildi. Psikiyatri uzmanının ön değerlendirmesinde, sanığın suç işleme ehliyetine sahip olduğu kaydedildi. Illerkirchberg beldesinde 5 Aralık 2022'de meydana gelen olayda Mikael Efrem Haile, okul yolundaki Ece Sarıgül ve Nerea M'ye bıçakla saldırmıştı. Ece Sarıgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Almanya Aralık Güncel Haberler

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