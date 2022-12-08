Almanya'da Ece Sarıgül cinayetinde gözaltına alındıktan sonra bırakılan kişi intihar etti Güncel Haberler Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde bıçaklı saldırıda öldürülen Ece Sarıgül için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan kişinin intihar ettiği bildirildi. Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde bıçaklı saldırıda öldürülen Ece Sarıgül için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan kişinin intihar ettiği bildirildi. Ulm polisi, Senden beldesindeki tren istasyonunda intihar eden 25 yaşındaki kişinin Ece Sarıgül cinayetinde gözaltına alınanlardan birisi olduğunu doğruladı. Polis, bu kişinin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi. Alman medyası intihar vakasının Ece Sarıgül'ün defin merasimiyle aynı saatlerde meydana geldiğini yazdı. Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde pazartesi yaşanan olayda, Eritreli sığınmacı olduğu belirtilen 27 yaşındaki bıçaklı saldırgan, okul yolundaki Ece Sarıgül ve Nerea M'ye saldırmıştı. Polis saldırı sonrası mültecilerin kaldığı binaya baskın yaparak 3 kişiyi gözaltına almış, 2'sini saldırıyla ilgisi olmadığı gerekçesiyle daha sonra serbest bırakmıştı. Eritreli saldırgan ise tutuklanmış ancak saldırının nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmamıştı. Saldırıda yaralanan Ece Sarıgül, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cenazesi dün toprağa verilmişti. Kaynak: AA / Güncel Almanya Güncel Haberler

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