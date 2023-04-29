Almanya'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' panel serisinin ilki Köln'de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" panel serisinin ilki Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirildi.

Köln şehir merkezindeki Wolkenburg'da Muhammed Ali Uçar moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Türkiye'nin geçmişten günümüze yaşadığı gelişim ve değişim anlatıldı, gelecek hedefleri hakkında değerlendirme yapıldı.

Akademisyen Hasan Basri Yalçın, panel öncesi AA muhabirine, "Türkiye Yüzyılı"nın bir vizyon olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atıldığını, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, küresel anlamda bir büyük güç olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yalçın, "Bu vizyon aslında Türkiye'yi dünyada küresel bir aktör haline dönüştürmek için ortaya konulmuş gibi gözüküyor. Son yıllarda Türkiye'nin hem dış politika alanında hem askeri alanda hem kendi iç siyasi yapılanması alanında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılın Türkiye'yi dünyada eski bir aktör haline getirme yüzyıl olacaktır diye düşünüyorum, sadece bölgesinde değil, Türkiye küresel anlamda bir büyük güç olma yolunda ilerliyor." dedi.

Gazeteci Zafer Şahin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gittiğini hatırlatarak, bu seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin geçen yüzyılda çok sağlam bir alt yapı oluşturduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kurumsal kültürü oluşturdu, bölgesinde etkin bir devlet haline geldi. Dünyada artık bir kriz çıktığında acaba Türkiye ne diyecek, nasıl bir tavır takınacak diye merak edilen bir güç haline geldi. İşte yeni yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' denmesinin sebebi, alt yapısını tamamlamış, güçlü ordusuyla, siyasi istikrarıyla, artık sadece bölgesel değil dünyada da zaten söz sahibiz. Bundan sonraki süreçte öne çıkan başa güreşen ülkelerden biri olmak için gerekli her türlü altyapı sahibiz ve dolayısıyla Türkiye yüzyılında Türkiye'nin özellikle enerji problemini çözmüş bir ülke olarak önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyle olacak, Türkiye bu yüzyılın yükselen değeri olacak."

Akademisyen Tacettin Kutay, Avrupa'da yaşayan insanların çok önemli bir birikim ve sermaye olduğunu, bu değerin maddiyatla ölçülemeyeceğini söyledi.

Kutay, "Biz Avrupa'da, özellikle Almanya'da yaşayan insanımızla bağımızı koparmak gibi bir lükse sahip değiliz. Bizim memleketimizle ilgili taşıdığımız kaygıların çok daha fazlasını onlar, bizden de fazla taşıyorlar. Bizde zaman zaman Avrupa'daki vatandaşlarımızla bir araya gelerek Türkiye'de yaşanan sosyal hadiseleri, yaşanan dönüşümü, siyasal ve sosyal konuları konuşuyoruz. Katılımcılar çok alakalı ve konuları bizden daha iyi analiz edebilen dostlarla bir arada olduğumuzu gördük ve bu da bizi çok memnun etti." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay ise "Türkiye Yüzyılı" paneller serisi hakkında bilgi vererek, Köln'den sonra panellerin Berlin ve Hamburg'da devam edeceğini söyledi.

7 milyonu aşkın Avrupa'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'nin ülke markasının yurt dışındaki neferleri olduğunu vurgulayan Erbay, bu panellerle Türkiye'nin hangi alanlarda dünya markası bir ülke haline geldiğini konuşup, planları, projeleri ve hedeflerini anlatacaklarını ifade etti.