Almanya'da doktorlar maaş artışı ve iyi çalışma koşulları için greve gitti

Almanya'da doktorlar maaş zammı ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle bir günlük uyarı grevine gitti.

"Marburger Bund" adlı doktorlar sendikasının çağrısı üzerine, uyarı grevine Berlin ve Hamburg eyaletleri dışında ülke genelinde 460 yerel hastanede çalışan binlerce doktor katıldı.

Doktorların greve gittiği hastanelerde acil hizmetler sağlanırken, daha önce planlanan ameliyatların büyük kısmı yapılamadı.

Marburger Bund, yaklaşık 55 bin doktorun maaşının yüzde 5,5 artırılmasını ve nöbet tutma ve her an göreve hazır olmaya sınırlama gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Yerel İşverenler Derneği (VKA) de doktorların maaşlarına iki aşamada yüzde 3,3'lük artış öneriyor. Bu önerinin, Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyonun çok altında olması dikkati çekiyor.

Marburger Bund Başkanı Susanne Johna, yaptığı açıklamada, Almanya'da bazı hastanelerdeki doktorların çalışma koşullarının ve iş yüklerinin çok ağır olduğunu belirterek, doktorların kendilerine vakit ayıramadıklarını ve bu nedenle kimi doktorların görevlerinden istifa ederek kendi muayenehanesini açtığını bildirdi.

Johna, Kovid-19 salgını nedeniyle doktorların çalışma koşullarının çok daha ağırlaştığını da belirtti.