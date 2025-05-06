Almanya'da Dijital Radyo Hizmetlerinde Kesintiler

Almanya'da ülke genelindeki kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kesintiden polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de olumsuz etkilendiği bildirildi.

Alman Haber Ajansına (dpa) açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı, kesintinin boyutunun ve nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Güvenlik Görevlileri ve Kuruluşları Federal Dijital Radyo Ofisi (BDBOS) sözcüsü, ülke genelindeki kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde kesintiler yaşandığı vurgulayarak, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Almanya'nın yüzde 99,2'sini kapsayan ve 5 binden fazla baz istasyonuna sahip olan BDBOS dijital radyosu, polis, itfaiye ve kurtarma hizmetleri için bir iletişim aracı olarak kullanılıyor.