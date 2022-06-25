Almanya'da 'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı' düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın ilk oturumu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle 7. kez düzenlenen çalıştayla dijital farkındalığı artırma ve Türkçenin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki Genel Merkezinde yapılan çalıştayda, sanal ortam kullanıcılarının dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve dünyada en yaygın 5. dil olan Türkçenin öğretilip yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çalıştayın başlangıcında Nogay Türkü dombra sanatçısı, müzisyen Arslanbek Sultanbekov mini konser verdi. Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Alman öğrenciler de "Şiir Dinletisi" sergiledi.

Dil ve kültür vurgusu

YEE Başkanı Şeref Ateş, yaptığı açılış konuşmasında, YEE ve RTÜK olarak bu çalıştaylarla varmak istedikleri hedefi anlatarak "Her çağın bir dili var, bu çağın dili de dijital dil, dijital okuma, bunun bir alfabesi var ve bu alfabeyi tanıtmak. Her alfabenin içinde bir içerik var. İçerik dediğimiz dil ve kültür. Dil ve kültür kısmını YEE, diğer teknik kısmını ise RTÜK üstleniyor. Biz bu dili, değerli içerikleri öğrendikçe bulunduğumuz coğrafyalarda bir adım öne geçeceğiz. Bulunduğumuz coğrafyalarda dijital çağ sınırların aştığı bir çağdır. Bu çağda da iletişime kendi rengimizi vereceğiz." dedi.

Ateş, şöyle devam etti:

"Her bir düşünce bir tohumdur. Bu dış düşüncelerin, zihne düşüp filizlenebilmesi için duygularla sarmalanması gerekiyor. Gün boyunca elde edeceğiniz düşünceleri duygularla sarmalayın. Bu da yetmez, yeşermesi için dil kalıbına dökmek gerekir. Türkçe en iyi kalıptır. Bu anlamda tasvip ettiğiniz düşünceleri duygularla sarmalayıp dil kalıbına sokun. Fakat kağıtlaştırmamak, kağıttan idealler oluşturmamak için bu dil kalıbına soktuğunuz düşünceleri mutlaka davranışa dönüştürün."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de "Medya okuryazarlığı çocuklarımızın neler izleyeceğini, ebeveynlerimizin onlara neler izletmesi gerektiğini anlatan, sanalla kurguyla gerçeği birbirinden ayırmasını sağlayan bir derstir, bir bilimdir. Türkiye'deki okullarda artık sadece medya okuryazarlığı değil, dijital medya okur yazarlığı dersleri de verilecek. Biz bunları vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde de anlatmak istedik." diye konuştu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ise Türkçenin öğrenilmesi ve bir sonraki nesle aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Sadece Köln bölgesinde 50 bin Türk öğrenci olduğunu kaydeden Kaya, okullarda Türkçe ve Türk kültürü dersi verilebilmesi için belirli bir sayıda talep olması gerektiğini ifade ederek bu derslerin okullarda arttırılması için veli ve öğrencilere çok iş düştüğünü söyledi.