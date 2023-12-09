Almanya'da Demiryolu Çalışanları Greve Gitti
BERLİN, 9 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Merkez Tren İstasyonu'ndaki peronlar, 8 Aralık 2023. Alman Makinistler Sendikası (GDL) bir kez daha ülke genelinde demiryolu grevi çağrısında bulundu.
BERLİN, 9 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Merkez Tren İstasyonu'ndaki peronlar, 8 Aralık 2023.
Alman Makinistler Sendikası (GDL) bir kez daha ülke genelinde demiryolu grevi çağrısında bulundu. Perşembe günü yerel saatle 22.00'de başlayan grevin 24 saat süreceği belirtildi. (Fotoğraf: Stefan Zeitz/Xinhua)