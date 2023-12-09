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Almanya'da Demiryolu Çalışanları Greve Gitti

9 Aralık 2023 14:09 Son Güncelleme: 14:11 Abone Ol

BERLİN, 9 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Merkez Tren İstasyonu'ndaki peronlar, 8 Aralık 2023. Alman Makinistler Sendikası (GDL) bir kez daha ülke genelinde demiryolu grevi çağrısında bulundu.