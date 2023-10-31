Almanya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Ahmet Başar Şen 29 Ekim 2023 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını doldurduğu en büyük bayram olduğunu söyledi.

Türk milletinin bundan yüzyıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Bağımsızlık ancak milletin azim ve kararlılığıyla mümkündür" ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu vurgulayan Şen, "Böylece, yıkılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden, çağdaş ilkelere dayanan modern bir ulus devlet doğmuştur. Bugün girdiğimiz ikinci yüzyılımız, Türkiye Yüzyılı Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik, hülasa her alanda küresel düzlemde en ileri seviyeye getirecek bir yol haritasını içermektedir. Bu vizyon, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." dedi.

Şen ayrıca Türkiye'nin gelecek yüzyılda demokrasisi örnek alınan, yeşil ve dijital dönüşümü başarmış, sürdürülebilir bir kalkınma modelini benimsemiş bir ülke olarak ilerlemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Konuşmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasının hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın çıkarına olduğunu belirten Şen, "Bu stratejik hedefimize ulaşmak için Almanya'nın bize destek vermesi esasen rasyonel dış politikanın gereğidir." ifadesini kullandı.

Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk'ün, tesis ettikleri kalıcı sosyal ve kültürel bağlarla, ikili ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerde üstlendikleri rollere dikkati çeken Şen, beklentilerinin Almanya Türk toplumunun huzur ve refah içinde yaşaması olduğunu, bunun için ırkçılık ve ayrımcılığın bütün tezahürleriyle ortak mücadelenin önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, 2023 yılının aynı zamanda Hariciye teşkilatının temellerinin atılmasının 500. yılına tekabül ettiğini hatırlatarak, Türk diplomasisinin dünyada saygı uyandıran kabiliyet ve gücünün de en önemli yapıtaşlarından birisi olduğunu sözlerine ekledi.

Resepsiyon kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) tarafından Berlin Filarmoni Orkestrası salonunda "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı konseri" verildi.

Şen, İDSO sanatçılarına ve Şef Howard Griffiths ile Solist Can Çakmur'a katkılarından dolayı teşekkür etti.