Almanya'da çocuk istismarı içeren görüntüler bulunduran rahip hakkında soruşturma başlatıldı Güncel Haberler Almanya'nın Recklinghausen kentinde savcılık, Katolik bir rahip hakkında çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Almanya'nın Recklinghausen kentinde savcılık, Katolik bir rahip hakkında çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Köln savcılığı bünyesindeki Siber Suçlar Merkezi sözcüsü, yaptığı açıklamada, verilerin incelenmesi sonucu şüpheli hakkındaki iddiaların doğrulandığını belirtti. Tüm verilerin değerlendirmesinin uzun zaman alacağını ifade eden sözcü, ele geçirilen verilerin alışılmadık derecede çok olduğunu vurguladı. Savcılık, Katolik rahip hakkında, çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Müfettişler, rahibin dairesinde yaptıkları aramada bilgisayarlara, sabit disklere ve cep telefonlarına el koymuşlardı. Rahip, aramada ele geçirilen delillerin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Almanya Güncel Haberler

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