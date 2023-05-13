Almanya'da Çin Malı Elektrikli Araba Satışları Arttı

BERLİN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin menşeli elektrikli arabaların Almanya'daki satışları hızla artıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, elektrikli sürüş özelliği olan ithal binek otomobillerin payı 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 7,8'den yüzde 28,2'ye yükselmiş durumda.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın Çin menşeli elektrikli otomobil ithalatı, yılın ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla altı kattan fazla artarak yaklaşık 925 milyon euroya (1 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin, Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na göre Almanya'nın binek araç kayıt verilerinde sadece geçen yıldan bu yana üretici ülke olarak yer alıyor. Ancak Çin, bu kulvarda İngiltere'yi geçerek şimdiden yüzde 1'in biraz altında bir pazar payına ulaştı.

Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na göre MG Roewe, Almanya'daki Çinli üreticiler içinde en yüksek yolcu aracı kaydını gerçekleştiren oldu. Firma, 2023'ün ilk üç ayında 3.843 araç satarken, bunların 3.131'ini elektrikli sürüş özellikli araçlar oluşturdu. Elektrikli araç markaları Polestar ve Lynk de ülke sokaklarına 1.000'den fazla araç sokarken, Nio da pazara girdikten sonra 136 araç sattı.

Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, Avrupa için iddialı büyüme planlarına sahip. Şirket, ana markası Nio'ya ek olarak, biri 30.000 Euro'nun altındaki fiyat segmentinde doğrudan Avrupa'yı hedefleyen iki marka daha piyasaya süreceğini duyurdu. Nio'nun kurucusu William Li, Nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada Avrupa'da küçük ve kompakt elektrikli otomobillere dönük "büyük bir talep" olduğunu söyledi.