Almanya'da çiftçiler tarımsal desteğin kaldırılmasına karşı protesto gösterilerine başladı

WIESBADEN, 9 Ocak (Xinhua) -- Almanya'da çiftçiler, tarımsal desteğin kaldırılmasına karşı bir hafta sürecek protesto gösterilerine başladı. Pazartesi günü düzenlenen gösterilere binlerce traktörün katılması önemli güzergahlarda trafiğin aksamasına neden oldu.

Sadece Berlin'de yaklaşık 550 traktör Brandenburg Kapısı'nda bir araya geldi. Önümüzdeki Pazartesi günü ise ülkenin dört bir yanından gelen çiftçiler Almanya'nın başkentinde buluşacak.