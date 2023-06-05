Almanya'da Çevre Aktivistleri İklim Değişikliği İçin Eylem Yaptı

Almanya'da çevre aktivistleri, hükümetin iklim değişikliği konusunda eyleme geçmesi için ülkedeki büyük şehirlerde eylemler düzenleyerek bazı yolları trafiğe kapattı. İklim aktivistleri, hükümeti küresel ısınmayı sınırlamak için ciddi önlemler almamakla ve fosil yakıt altyapısına daha fazla yatırım yaparak insanlığın geleceğini tehlikeye atmakla eleştirdi.

Almanya'da çevre aktivistleri, hükümetin iklim değişikliği konusunda eyleme geçmesi için ülkedeki büyük şehirlerde eylemler düzenleyerek bazı yolları trafiğe kapattı.

Berlin'de "Son Nesil" grubunun üyeleri, Frankfurt Tor Meydanı'nda ellerini asfalta yapıştırarak sabah yoğun saatlerde ulaşımın birkaç saat aksamasına neden oldu.

Grup tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "İklim felaketinin futbol maçları ve ünlü haberlerinin ardında kaybolmaması için bugün Berlin'de ve diğer şehirlerde günlük hayatı kesintiye uğratıyoruz." ifadesine yer verildi.

Köln'de eylem düzenleyen iklim aktivistleri ise fuar merkezinin bulunduğu Deutz bölgesindeki en işlek yollardan birini ulaşıma kapattı.

İklim aktivistleri, hükümeti küresel ısınmayı sınırlamak için ciddi önlemler almamakla ve fosil yakıt altyapısına daha fazla yatırım yaparak insanlığın geleceğini tehlikeye atmakla eleştirdi.

Grup, bu haftadan itibaren hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto etmek için her pazartesi Almanya'nın çeşitli şehirlerinde oturma eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu.