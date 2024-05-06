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Almanya'da CDU Genel Başkanlığına Friedrich Merz Seçildi

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanlığına Friedrich Merz yeniden seçildi. Merz, genel kurulda yaptığı konuşmada Almanya'nın yeniden iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı ve aşırı sağın hafife alındığını itiraf etti.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanlığına yeniden Friedrich Merz seçildi.

Berlin'de bir otelde yapılan partinin 36. olağan genel kurulundaki seçime tek aday olarak giren Friedrich Merz geçerli 971 oyun 873'nü alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Merz, burada yaptığı konuşmada, bu yılki genel kurulu "Birlikte, gelecek ve kazanmak" sloganı altında düzenlediklerini belirterek, "Bu üç kelimeyle geleceğe bakıyoruz. Almanya daha iyisini yapabilir ancak bunun için Almanya'nın yeniden iyi yönetilmesi gerekiyor." dedi.

Almanya'nın 75 yıllık tarihinde üç kez muhalefette kaldıklarını, bunların ilkinin 13, ikincisinin 7 yıl sürdüğüne işaret eden Merz, "Şimdi bu süreyi tekrar yarıya indirmek istiyoruz." diye konuştu.

Almanya'da aşırı sağın yıllarca hafife alındığı itirafında bulunan Merz, "Almanya için Alternatif (AfD) Partisi gibi partiler bizim değerlerimizi, bizim Avrupa'mızı reddediyor ve bunu (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in manevi ve mali desteğiyle yaptıklarını iki haftadan uzun bir süredir biliyoruz. İlkelerimizle alay edilmesine karşı kendimizi tüm gücümüzle savunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, iktidara gelmeleri halinde "Vatandaşlık parası" adlı sosyal yardımların yerine yardıma ihtiyacı olanlara yardım eden ancak aynı zamanda çalışabilecek olanları da teşvik eden yeni bir "temel güvence" sistemi getireceklerini dile getirdi.

Friedrich Merz, kendisine güvenerek tekrar genel başkan seçtikleri için de tüm delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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