Almanya'da çalışan güvenlik görevlisinin Hatay'daki ailesi için umutlu bekleyişi sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binada aynı dairede eşi ve 3 çocuğu ile 5 akrabası enkaz altında kalan Onur Uğur Sevinç, enkazın başından bir an olsun ayrılmıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binada aynı dairede eşi ve 3 çocuğu ile 5 akrabası enkaz altında kalan Onur Uğur Sevinç, enkazın başından bir an olsun ayrılmıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken, yakınları enkaz altında kalan vatandaşların umutlu bekleyişi sürüyor.

Almanya'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Onur Uğur Sevinç de Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı Özkaya Apartmanı'nın enkazında kalan eşi Hatice El Hüseyin (35), çocukları Merve Deniz (7), Abdulaziz Yusuf (5) ve Salman Hüseyin (3) ile baldızı Fatma El Hüseyin (40) ve eşi Hüseyin Ebu Hamdo (42) ile çocukları Hamdo (11), Nesrin (8) ve Yasmin'den (17) gelecek güzel haberleri bekliyor.

Enkazın başından hiç uzaklaşmayan Sevinç, çalışmaları gözyaşları arasında izliyor, ekiplerin "Sesimi duyan var mı?" şeklindeki dinleme yapmalarını da heyecanla takip ediyor.

"İskenderun'a ulaştığımda binamızın yerle bir olduğunu gördüm"

Onur Uğur Sevinç, AA muhabirine, Suriye uyruklu eşiyle 8 yıl önce evlendikleri söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır Almanya'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Sevinç, İskenderun'da yaşayan eşi ve çocuklarını da Almanya'ya götürmek için hazırlık yaptığını dile getirdi.

Sevinç, deprem gecesi eşinin yanına, baldızının da ailesiyle geldiğini dile getirerek, "Aynı dairede 9 kişi konaklıyorlardı. Sabah deprem haberini alır almaz ulaşmaya çalıştım ama cevap alamadım. Hemen Türkiye'ye döndüm. İskenderun'a ulaştığımda binamızın yerle bir olduğunu gördüm. Bir umutla ailemin çıkarılmasını bekliyorum." dedi.

"Buradan hiç ayrılmıyor, hep dua ediyorum"

Enkaz alanında ilk günden bu yana hummalı bir çalışma olduğuna değinen Sevinç, "Enkazdan çıkarılanlar oldu. Yan binanın çökme ihtimali olduğu için çalışma çok dikkatli yürütülüyor. Çaresiz bir şekilde bekliyorum. Eşim yeni bir hayat umuduyla savaştan kaçıp gelmişti. Maalesef hepsi enkaz altında kaldı. Allah'tan umut kesilmez. Ekipler dinleme yapıyor ama henüz bir sese ulaşılamadı. Buradan hiç ayrılmıyor, hep dua ediyorum. İçim paramparça ama dua etmekten başka çarem yok." diye konuştu.

Ailesinden kalan anıları ve fotoğrafları bile aradığını belirten Sevinç, "Çok zor bir durum. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Elimden beklemek ve dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Eşimi ve çocuklarımı kaybedersem hayatta bir annem ve ablam kalıyor. Başka kimsem kalmadı." ifadelerini kullandı.