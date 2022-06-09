Almanya'da çalınan lüks otomobil Kayseri'de bulundu - Haberler

Almanya'da çalınan lüks otomobil Kayseri'de bulundu Almanya'da çalınan lüks otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı. Almanya'da çalınan lüks otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Almanya'dan çalınan, uluslararası çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin kentte olduğunu tespit etti. Ülkede kalma süresi dolan araca polis tarafından el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, otomobil Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kayseri Almanya Güncel Haberler

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