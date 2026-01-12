Haberler

Almanya'da yollardaki buzlanma sebebiyle birçok eyalette okullar tatil edildi

Güncelleme:
Almanya'da yolların buzlanması sebebiyle birçok eyalette eğitim durduruldu. Meteoroloji, sürücülere seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu. Havalimanlarında da büyük iptaller yaşandı.

Almanya'da yolların buzlanması nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi.

Alman Meteoroloji Servisi, buzlanmanın araçlar ve yayalar için tehlike arz etmesi sebebiyle ülkenin büyük bir kısmı için ikinci en yüksek uyarı seviyesini yayımladı.

Meteoroloji Servisi, sürücülere mümkünse seyahatten kaçınmalarını ancak gerekliyse acil durumlar için depolarını tamamen doldurmalarını, battaniye ve sıcak içecekler taşımalarını tavsiye etti.

Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde yolların buzlanması nedeniyle okullar tatil edildi.

Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland Pfalz ve Hessen eyaletlerinde buzlanma yüzünden trafikte ciddi aksaklıklar yaşandı. Sauerland bölgesinde ise çok sayıda kaza meydana geldi.

Demir yolu hizmetlerinde de ülke genelinde büyük aksaklıklar yaşandı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Frankfurt Havalimanı'nda planlanan 1052 uçuştan 102'si iptal edildi.

Havalimanı sözcüsü, hava koşullarının gün boyunca kötüleşmeye devam etmesi halinde iptal sayısının artabileceğini belirtti.

Yolcular, havalimanlarına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve hava koşulları nedeniyle ekstra seyahat süresi ayırmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
