Almanya'da Büyük Orman Yangınları: 1000'den Fazla Acil Durum Personeli Müdahale Ediyor

Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde devam eden iki büyük orman yangınına 1000'den fazla acil durum personelinin müdahale ettiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, orman yangını nedeniyle Zeithain ve Wülknitz belediyeleri ile Gröditz kasabası için afet uyarısı yayımlandığı belirtildi.

Neudorf'un Zeithain bölgesinin geçici olarak boşaltıldığı, Heidehaeuser'in Wülknitz bölgesindeki yaklaşık 100 sakinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Bölgede ayrıca, halkın olası bir tahliyeye hazırlıklı olması, pencere ve kapılarını kapalı tutması ile havalandırma ve klima sistemlerini devre dışı bırakması yönünde çağrıda bulunuldu.

İtfaiyenin yanı sıra polisin yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ettiği yangınların söndürülmesine yardım etmesi amacıyla Alman Silahlı Kuvvetlerinden ek yangın söndürme helikopterleri talep edildiği kaydedildi.

Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde devam eden iki büyük orman yangınına 1000'den fazla acil durum personelinin müdahale ettiği, çok sayıda çiftçinin de traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.