Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi - Haberler

Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi
AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Federal Hükümet, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Federal Suç Dairesine 83 "İslamofobik" suç bildirildiğini ve bunlardan dolayı 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.
Söz konusu 83 suçun 8'inin İslami mekan ve camilere karşı işlendiği kaydedildi.
AA / Cüneyt Karadağ - Güncel