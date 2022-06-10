Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi - Haberler

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Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi

Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Federal Hükümet, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Federal Suç Dairesine 83 "İslamofobik" suç bildirildiğini ve bunlardan dolayı 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Söz konusu 83 suçun 8'inin İslami mekan ve camilere karşı işlendiği kaydedildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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