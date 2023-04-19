Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi ağır yaralandı

Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Duisburg kentindeki bir spor salonunda meydana gelen olayda, bir saldırganın bıçakla soyunma odasındaki kişilere saldırdığı ve 4 kişiyi ağır yaraladığı ifade edildi.

Polis, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ve saldırganın arandığını açıkladı.

Olay hakkında soruşturmanın sürdüğü ve saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın cinnet geçirerek saldırı düzenlediği ileri sürüldü.