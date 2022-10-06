"Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı" başlıklı haberimizdeki "Hessen eyaletindeki Offenbach" ifadesi "Baden... Güncel Haberler Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Offenburg??????? kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir caminin duvarına, Müslüman karşıtı (İslamofobik) slogan ve hakaretler yazıldığı bildirildi. Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Offenburg??????? kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir caminin duvarına, Müslüman karşıtı (İslamofobik) slogan ve hakaretler yazıldığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, cumartesi sabaha karşı yapılan Müslüman karşıtı saldırının faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi. İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili hakaretlerin yer aldığı yazıları yazanların yakalanması için görgü tanıklarının polise bilgi vermesi istendi. Almanya'da, geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 662 suç işlendiği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Zeyrek Offenburg Almanya Güncel Haberler

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